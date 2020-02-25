AB, Schengen’i askıya mı alacak

ÇİN’den hızlı şekilde yayılan koronavirüsünün (Kovid-19) İtalya’da çok sayıda kişiye bulaştığının belirlenmesi ve ölümlere neden olması Avrupa Birliği ülkelerini de alarma geçirdi. Avrupa Birliği içinde kontrolsüz seyahate olanak veren Schengen sistemine yönelik baskı arttı. AB’nin iç sınırlarında kontrol uygulanması yönündeki çağrılar yoğunlaştı. Bu çağrılar özellikle aşırı sağ eğilimli partilerden gelirken AB, şu aşamada bu yönde bir adım atma niyetinde olmadığını açıkladı, ancak bu önlemi tamamen de dışlamadı.

TREN DURDURULDU

Brüksel, virüsün kontrol altına alınabilmesine katkıda bulunmak için 232 milyon Euro’luk bir mali desteği devreye sokarken AB Komisyonu’nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, çeşitli senaryolar kapsamında farklı acil durum planları üzerinde çalıştıklarını ancak şu aşamada Schengen sisteminin koordineli bir şekilde askıya alınmasının bunlar arasında bulunmadığının altını çizdi.

Avusturya geçen pazar gecesi Venedik (İtalya) - Münih (Almanya) seferini yapan bir treni virüs şüphesi nedeniyle durdurup yolcuları kontrol etmişti. Bu trenin yanı sıra İtalya’dan gelen tüm tren trafiğine ara verilmişti. Fransa da dün İtalya’nın Milano kentinden Lyon’a gelen bir yolcu otobüsü şoförünün hastalanması üzerine yolcu otobüsünü uzak bir parka çekerek izole etti. Lenarcic, “Öncelikle önlemler güvenilir risk değerlendirmesine ve bilimsel kanıta dayanmalı. ” dedi.

KOMŞULARDA ALARM

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ve Avrupa Salgın Önleme ve Kontrol Merkezi’nden (ECDC) ortak bir heyetin bugün İtalya’da incelemelerde bulunup durum değerlendirmesi yapacağını ifade eden AB Komisyonu’nun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides de, “DSÖ şimdilik seyahat ya da ticaret kısıtlaması uygulanması önerisinde bulunmuyor” diye konuştu.