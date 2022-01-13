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AB, Rusya’ya yönelik yaptırımları 6 ay daha uzattı

#AB#Rusya#Yaptırım
AB, Rusya’ya yönelik yaptırımları 6 ay daha uzattı

Avrupa Birliği (AB) Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattığını duyurdu.

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AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, AB’nin Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattığını duyurularak, “Konsey bugün, hali hazırda Rusya’nın belirli ekonomik sektörlerini hedefleyen kısıtlayıcı önlemleri 31 Temmuz 2022'ye kadar altı ay uzatmaya karar verdi. Konsey kararı, Minsk anlaşmalarının uygulanma durumuna ilişkin en son değerlendirmeyi takip ediyor’’ ifadeleri kullanıldı.

Kararın arka planına ilişkin olarak verilen bilgide, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik tutumuna atıf yapıldı. Açıklamada, “Rusya'nın Ukrayna'daki durumu istikrarsızlaştıran eylemlerine yanıt olarak ilk olarak 31 Temmuz 2014'te uygulamaya konulan yaptırımlar, belirli Rus bankaları ve şirketlerinin AB birincil ve ikincil sermaye piyasalarına erişimini sınırlandırıyor ve Rus finans kurumlarına yönelik mali yardım ve aracılık biçimlerini yasaklıyor’’ denildi.

Açıklamada, ‘’Yaptırımlar ayrıca savunmayla ilgili tüm malzemelerin doğrudan veya dolaylı ithalatını, ihracatını veya transferini yasaklamakta ve Rusya'da askeri kullanım veya askeri son kullanıcılar için yasak getirmektedir. Yaptırımlar, Rusya'nın petrol üretimi ve arama gibi Rus enerji sektöründe kullanılabilecek belirli hassas teknolojilere erişimini daha da kısıtlıyor’’ ifadelerin kullanılarak, Rusya ile AB arasındaki ekonomik ilişkilerde kısıtlamaların aynı şekilde en az 6 ay süreceği bildirildi.

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#AB#Rusya#Yaptırım

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