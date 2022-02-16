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AB, Rusya’ya yaptırım hazırlığında

#AB#RUSYA#Yaptırım
AB, Rusya’ya yaptırım hazırlığında

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Rusya’ya yönelik yaptırım hazırlığında olduğunu belirterek, Rusya’nın enerji sorununu silah olarak kullanmaya karar vermesine karşı da oldukça hazır olduklarını ifade etti.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehdidi ile ilgili Avrupa Parlamentosu'nda (AP) açıklama yaptı. Konuşmasında Ukrayna’nın bağımsız bir ülke olduğunu belirten von der Leyen, "Ukrayna kendi geleceği hakkında kendi seçimlerini yapıyor. Ancak Kremlin bundan hoşlanmıyor. Bu yüzden savaşla tehdit ediyor. Biz Ukrayna’nın yanındayız. Bu kriz Ukrayna ile ilgili, evet. Ama aynı zamanda bundan çok daha fazlası demek. Bu aynı zamanda 21. yüzyılda egemen, bağımsız ve özgür bir ülke olmanın ne anlama geldiğiyle de ilgilidir” dedi.

Rusya’ya ağır yaptırımlar hazırladıklarını belirten Von der Leyen, "Kremlin, Ukrayna'ya karşı şiddeti seçerse, tepkimiz güçlü ve birleşik olacaktır. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi, güçlü ve kapsamlı bir potansiyel yaptırım paketi hazırlamak için tüm üye devletlerle yakın bir şekilde çalışmaktadır" diye konuştu.

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YAPTIRIMLAR ÇOK SERT ETKİLEYEBİLİR

Rusya’ya teknoloji yaptırımları uygulanabileceğini söyleyen Von der Leyen, "Rusya'nın stratejik çıkarı, tek taraflı ekonomisini çeşitlendirmek ve mevcut açıklarını kapatmaktır. Ancak bunun için küresel liderliğe sahip olduğumuz teknolojilere ihtiyaçları var. Rusya'nın yüksek teknoloji bileşenleri neredeyse tamamen bize bağımlı. Dolayısıyla yaptırımlarımız çok sert etkileyebilir ve kremlin de bunu biliyor" dedi.

EN KÖTÜSÜNE HAZIRIZ

AB’nin yaşayabileceği potansiyel enerji sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan Von der Leyen, "Rus liderliğinin enerji sorununu silah olarak kullanmaya karar vermesi durumunda oldukça hazırız. Avrupa Birliği'ne sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını artırmaya hazır olan bazı ülkelerle haftalardır görüşmeler yapıyoruz. Pan-Avrupa boru hattı ve elektrik ara bağlantı ağımızı güçlendirdik. Ve bugün söyleyebilirim ki modellerimiz aldığımız tüm önlemlerle bu kış için artık güvenli tarafta olduğumuzu gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Von der Leyen, "Bu krizlerden öğrendiğimiz temel derslerden biri, enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz ve Rus gazına olan bağımlılığımızdan kurtulmamız gerektiğidir. Bu krizleri Moskova üretti. Biz çatışmayı seçmedik. En iyisini umuyoruz, ama en kötüsüne hazırız" dedi.

Von der Leyen, parlamentodaki konuşması öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, AB’nin doğalgaz ithalatında Rusya tarafından uygulanacak kısmi bir kesintiyle başa çıkabileceğini söylemişti.
Avrupa'nın doğal gazının yaklaşık yüzde 40'ını sağlayan Rusya ile Ukrayna arasında tansiyonun yükselmesi, Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışına ilişkin endişeleri artırdı.

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#AB#RUSYA#Yaptırım

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