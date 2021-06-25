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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.06.2021 - 04:25 | Son Güncelleme:

AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırım seçeneklerini değerlendirecek

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AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırım seçeneklerini değerlendirecek

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları da içeren ilave kısıtlayıcı tedbir seçeneklerini değerlendirme kararı aldı.

AB Liderler Zirvesi'nin ilk günkü bölümü tamamlandı. İlk günün ardından zirve bildirisinin Rusya ile ilgili bölümü açıklandı.

AB Konseyi, Rusya yönetiminin daha yapıcı ilişki sergilemesi, ayrıca AB ve AB üyesi ülkelerle üçüncü ülkelere karşı eylemlerini durdurması yönündeki beklentiyi bildirdi. Bildiride, AB'nin tavrında değişiklik olabilmesi için Rusya'ya Minsk anlaşmalarını uygulaması çağrısı yer aldı.

Rusya'nın "zararlı, yasa dışı ve yıkıcı" faaliyetlerine karşı AB üyelerinin sağlam ve koordineli karşılık vermesinin öneminin altı çizilen bildiride, AB'nin ortaklarıyla koordinasyon içinde elindeki araçlardan tam olarak faydalanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Bildiride, "Bu amaçla AB Konseyi, AB Komisyonu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisini ekonomik yaptırımları da içeren ilave kısıtlayıcı tedbir seçeneklerini sunmaya davet etmektedir." ifadesi yer aldı.

AB liderleri ayrıca Birlik'in doğusundaki ülkelerle iş birliğinin geliştirilmesinin ve Orta Asya ile ilişkilerin derinleştirilmesinin önemini vurguladı.

AB’nin, çıkarlarının bulunduğu alanlarda Rusya ile “seçici ilişki” kurulmasına açık olduğu belirtilen bildiride, özellikle iklim ve çevre, sağlık ile İran nükleer anlaşması, Suriye, Libya gibi uluslararası meselelerde şartları ve kozları da içerecek somut seçenekler geliştirilmesi için AB Komisyonu’na ve AB Yüksek Temsilcisine çağrı yapıldı.

Bildiride, "AB Konseyi, bu kapsamda Rusya ile diyaloğun şartları ve formatlarını araştıracaktır.” İfadesi kullanıldı.

AB liderleri, Rusya’da temel özgürlüklerin sınırlandırılmasını ve sivil toplumun alanının daraltılmasını kınadı.

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