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AB, Rusya’ya karşı Çin’i ikna edemedi

#Avrupa Birliği#Çin#Görüşme
AB, Rusya’ya karşı Çin’i ikna edemedi

Avrupa Birliği ve Çin, iki yıl aradan sonra video konferans aracılığıyla düzenlenen bir zirvede masaya oturdu. Toplantı her ne kadar Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önce planlanmış olsa da bu konu ister istemez zirvenin odağına yerleşti.

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AB, Çin’in Ukrayna’nın işgali konusunda Rusya’ya destek çıkan tavrından rahatsız. AB’nin, ekonomik ilişkileri riske atacak yaklaşımlardan uzak durması yönündeki telkinine kulak tıkayan Çin, pozisyonunda herhangi bir değişikliğe gideceğinin sinyalini vermedi.

İKİ AŞAMALI GÖRÜŞME

Zirve iki etapta gerçekleştirildi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen önce Çin Başbakanı Li Keçiang ile daha sonra ise Çin lideri Şi Cinping ile bir araya geldi. AB kanadı Çin’den savaşın sona erdirilmesini sağlama amacıyla nüfuzunu ve diplomasiyi kullanmasını istedi. Çin ise hem sıcak hem de soğuk savaşa, bloklaşmaya ve taraf tutmaya karşı olduğu mesajını verdi. Sorunların yaptırımlarla çözülmesine karşı olduğu da Çin’in mesajları arasında yer aldı. Taraflar enerji ve gıda güvenliği konusunda diyaloğu sürdürme, barış, istikrar ve refahı korumak için birlikte çalışma konusunda anlaştılar.

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#Avrupa Birliği#Çin#Görüşme

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