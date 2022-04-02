AB, Rusya’ya karşı Çin’i ikna edemedi

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AB, Çin’in Ukrayna’nın işgali konusunda Rusya’ya destek çıkan tavrından rahatsız. AB’nin, ekonomik ilişkileri riske atacak yaklaşımlardan uzak durması yönündeki telkinine kulak tıkayan Çin, pozisyonunda herhangi bir değişikliğe gideceğinin sinyalini vermedi.

İKİ AŞAMALI GÖRÜŞME

Zirve iki etapta gerçekleştirildi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen önce Çin Başbakanı Li Keçiang ile daha sonra ise Çin lideri Şi Cinping ile bir araya geldi. AB kanadı Çin’den savaşın sona erdirilmesini sağlama amacıyla nüfuzunu ve diplomasiyi kullanmasını istedi. Çin ise hem sıcak hem de soğuk savaşa, bloklaşmaya ve taraf tutmaya karşı olduğu mesajını verdi. Sorunların yaptırımlarla çözülmesine karşı olduğu da Çin’in mesajları arasında yer aldı. Taraflar enerji ve gıda güvenliği konusunda diyaloğu sürdürme, barış, istikrar ve refahı korumak için birlikte çalışma konusunda anlaştılar.