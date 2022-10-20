AB: Rusya’nın yaptığı terördür

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Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü savaş çerçevesinde devreye soktuğu stratejiler bu ülkeye yönelik “terörist” vurgularının artmasına neden oluyor. Ukrayna’da sivillere ve altyapıya yönelik saldırıların artmasının ardından Moskova’nın terör eylemi yaptığını vurgulayanlar arasına Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı. Avrupa Parlamentosu’nun Strasbourg’daki genel kurul oturumunda konuşan von der Leyen, Rus saldırıları için “Tamamen terör eylemi” dedi. Rusya’nın sivil altyapıya yönelik hedefli saldırılarının “zaten çok acımasız olan savaşta yeni bir sayfaya işaret ettiğinin” altını çizen von der Leyen, “Uluslararası düzen çok açık. Bunlar savaş suçlarıdır. Kış yaklaşırken erkekleri, kadınları, çocukları sudan, elektrikten ve ısınmadan mahrum bırakmak amacıyla sivil altyapıya yönelik hedefli saldırılar tamamen terör eylemidir” diye konuştu.

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ÜÇ ÜLKE ‘TERÖRİST’ DEDİ

Tartışmaların ötesine geçip Rusya’yı resmen terörist devlet ilan eden ülkeler arasına Estonya da katıldı. Önceki gün Estonya Parlamentosu’nda yapılan oylamada 101 parlamenterden 88’inin oyuyla kabul edilen deklarasyonda, “Ukrayna Parlamentosu’nun ülkelere ve uluslararası örgütlere yaptığı çağrıyı destekleyen Estonya, Rus rejimini terörist devlet ve Rusya Federasyonu’nu terörizmi destekleyen devlet ilan eder” denildi. Estonya’dan önce Litvanya ve Letonya’da da benzer kararlar alınmıştı.

KURUMLARA YANSIYOR

Rusya’nın ‘terörist’ devlet olarak ilan edilmesine yönelik tartışmalar uluslararası örgütlere de yansımış durumda. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) geçen hafta, “Rusya, ayrım gözetmeyen saldırılarla Ukraynalıların direnme ve ülkelerini savunma iradesini bastırmaya ve sivillere azami zarar vermeye yönelik terör politikasını ilerletmeyi amaçlamaktadır” vurgularını içeren bir kararı kabul etti. Şu ana kadar bu tartışmaya girmeyen Avrupa Parlamentosu’nun da konuyu kasımda ele alması bekleniyor. İsveçli parlamenter Charlie Weimers, “Terör, Rus savaş stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Rusya’yı terörizmin sponsoru ilan etmek için geç kalındığına inanıyoruz” dedi.

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YAPTIRIM BASKISI

Rusya’nın sivil altyapıya yönelik saldırıları, AB Komisyonu’nu yeni bir yaptırım paketini devreye sokma baskısıyla karşı karşıya bıraktı. Şu ana kadar sekiz yaptırım paketini devreye sokan ve bunların etkisini göstermeye başladığı görüşünde olan AB’den yeni paket talep eden ülkelerin başını Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya çekiyor. AB kaynakları, zamanı belli olmamakla birlikte, yeni bir paketin devreye sokulmasının kuvvetle muhtemel olduğunu dile getiriyor.