AB Rusya arasında ‘asker çekme’ polemiği

#AB-Rusya Gerilimi#Ukrayna Savaşı#Asker Çekme Polemikleri
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 07:00

AVRUPA Birliği (AB) ile Rusya arasında Ukrayna savaşı yüzünden yeni bir polemik yaşandı.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, son dönemde dile getirilen Rusya-Avrupa müzakerelerine ilişkin, masaya otururlarsa Rusya’dan “asker azaltma” talebinde bulunacaklarını söyledi. Kallas, “Moskova nasıl Ukrayna’dan ordu ve silahları azaltmasını talep ediyorsa biz de Rusya’dan benzer şekilde asker ve silah kapasitelerini azaltmalarını talep etmeliyiz. Rusya sadece Ukrayna’dan değil, Gürcistan toprağı Güney Osetya ve Moldova toprağı Transdinyester’deki askeri varlığını da azaltmalı” dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklamaya sert tepki göstererek, “Brüksel’den duyduklarımız abes kaçıyor. Ben bu tüm salakça beyanları dikkate almıyor ve yorumlamıyorum” diye konuştu. Rus lideri Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Kiril Dmitriyev ise, “Düşük IQ sahibi Kallas dünya savaşı tetiklemek istiyor. Eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından AB yönetimine yerleştirilen bu kişi Batı uygarlığı için en somut tehdittir” dedi.         

 

 

