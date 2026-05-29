Haberin Devamı

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, son dönemde dile getirilen Rusya-Avrupa müzakerelerine ilişkin, masaya otururlarsa Rusya’dan “asker azaltma” talebinde bulunacaklarını söyledi. Kallas, “Moskova nasıl Ukrayna’dan ordu ve silahları azaltmasını talep ediyorsa biz de Rusya’dan benzer şekilde asker ve silah kapasitelerini azaltmalarını talep etmeliyiz. Rusya sadece Ukrayna’dan değil, Gürcistan toprağı Güney Osetya ve Moldova toprağı Transdinyester’deki askeri varlığını da azaltmalı” dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklamaya sert tepki göstererek, “Brüksel’den duyduklarımız abes kaçıyor. Ben bu tüm salakça beyanları dikkate almıyor ve yorumlamıyorum” diye konuştu. Rus lideri Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Kiril Dmitriyev ise, “Düşük IQ sahibi Kallas dünya savaşı tetiklemek istiyor. Eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından AB yönetimine yerleştirilen bu kişi Batı uygarlığı için en somut tehdittir” dedi.