AB, Rus parasının faizini Ukrayna’ya verecek

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AB, Ukrayna’nın işgali sonrası dondurulan Rus varlıklarından elde edilen geliri de yardım paketinin finansmanında kullanmayı planlıyor. Zirve sonrası kabul edilen bildiride, 2024-2027 dönemi için kabul edilen yardım paketinin 33 milyar Euro’luk kısmının AB bütçesinden, 17 milyar Euro’luk kısmının ise hibelerden oluşacağı belirtilirken, “potansiyel gelirler arasında, ilgili AB yasal düzenlemeleri çerçevesinde Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarından kazandığı faiz gelirinin de yer aldığı” ifade edildi. ABD ve AB ülkeleri, Ukrayna’nın işgali sonrasında Rusya Merkez Bankası’na ait 300 milyar Euro kadar varlığa el koymuştu. Bunların 200 milyar Euro’luk kısmı AB’de bulunurken, para Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear’da bulunuyor. Rusya varlıklarından şu ana kadar 5.2 milyar Euro kadar faiz geliri elde edildiği belirtiliyor. Birlik yetkilileri, bir süredir dondurulan Rus varlıklarından sağlanan gelirin hukuki ve finansal kullanım olanaklarını tartışıyordu.