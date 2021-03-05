AB, Rus aşısı için harekete geçti

Değerlendirme talebi Rus tarafından gelmişti. Sputnik V aşısını Avrupa standartları çerçevesinde değerlendirecek olan EMA’nın vereceği karar, bu aşıya bakışı da netleştirmiş olacak. EMA’nın Sputnik V’i değerlendirmeye alması, bugüne kadar Avrupalı ve Amerikan ilaç firmalarıyla 2.6 milyar dozluk alım anlaşması yapan Avrupa Birliği’nin bu aşıdan da satın alacağı anlamına gelmiyor. AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, “Halihazırda Sputnik V aşısını portföye dahil etmeye yönelik görüşme yok” dedi. Aşı konusu ulusal yetki alanında olduğundan, EMA’dan onay çıkması halinde, üye ülkelerin ileride bu aşıdan satın almasının önünde engel kalmıyor. AB üyesi Macaristan, EMA onayı olmaksızın bu aşıyı uygulamaya başladı. Slovakya, 2 milyon doz Sputnik V alırken, Çekya da bu doğrultuda adım atabileceğin sinyallerini verdi.