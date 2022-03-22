AB pusulasında Türkiye vurgusu

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle son aylarda en az dört kez revize edilen belgede, Türkiye’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (CSDP) misyonlarına katkı sağladığı hatırlatılarak, “Ortak çıkar alanlarında işbirliği yapmayı sürdüreceğiz” mesajı verildi.

Karşılıklı fayda sağlayacak bir ortaklık geliştirme taahhüdüne bağlı olmayı sürdürdüğünü vurgulayan AB, bu çerçevede Türkiye’nin de işbirliği yolunda ilerlemeye ve gerilimi sürdürülebilir şekilde düşürmeye bağlı kalması gerektiğini vurguladı. Belgede, Türkiye’nin “AB’nin endişelerini ele alması” vurgusuna da yer verilerek iyi komşuluk ilkesine uygun olarak istikrarlı ve güvenli bir ortam, karşılıklı işbirliğine ve faydaya dayalı bir ilişki sağlamanın hem AB’nin hem de Türkiye’nin çıkarına olduğu belirtildi.