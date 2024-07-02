×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

AB ortalamasının üstünde: Almanya'da nüfusun yüzde 20,3'ü yalnız yaşıyor

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Dünya#Nüfus
AB ortalamasının üstünde: Almanyada nüfusun yüzde 20,3ü yalnız yaşıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 12:10

Almanya'da nüfusun yüzde 20,3'ünün yalnız yaşadığı bildirildi, bu oran AB ortalaması olan yüzde 16,1'in üzerinde kaldı.

Haberin Devamı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine dayanarak ülkede yalnız yaşayan insanlara ilişkin verileri açıkladı.

Geçen yıl Almanya'da yalnız yaşayanların oranı nüfusun yüzde 20,3'ünü oluştururken, bu oran AB ortalaması olan yüzde 16,1'in üzerinde kaldı.

Finlandiya yüzde 25,8, Litvanya yüzde 24,6, İsveç yüzde 24,1, Danimarka yüzde 23,5 ve Estonya yüzde 21,5 ile yalnız yaşama oranlarında AB ortalamasının üzerinde yer aldı.

Slovakya yüzde 3,8 ve İrlanda ise yüzde 8,3 ile AB'de yalnız yaşayan insanların en düşük oranına sahip ülkeler olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre, yalnız yaşayan insanların oranı 2013-2023 arasında neredeyse tüm AB ülkelerinde arttı.

2013’te AB ortalaması olarak nüfusun yüzde 14,2'si yalnız yaşarken, 2023’te bu oran yüzde 16,1'e yükseldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Dünya#Nüfus

BAKMADAN GEÇME!