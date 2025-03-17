AB onayladı: Ukrayna'ya 3 buçuk milyar euro yardım

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan AB Dış İlişkiler Konseyi, Ukrayna'yı görüştü. Konsey, Ukrayna'nın makro-finansal istikrarını ve toparlanmasını, yeniden inşasını ve modernizasyonunu desteklemek için 3.5 milyar euroluk yeni yardım paketini onayladı.

Konsey tarafından yapılan açıklamada, konseyin Ukrayna'nın fon aracılığıyla üçüncü ödemeyi alabilmek için Ukrayna Planı'nda belirtilen gerekli şartları yerine getirdiği sonucuna vardığı ifade edildi. Açıklamada, üçüncü yardım paketiyle birlikte Ukrayna için ayrılan fon kapsamında şu ana kadar yaklaşık 20 milyar euro ödeme yapılacağı belirtildi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB Konseyi'nin verdiği kararın Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği stratejik desteğin bir başka kanıtı olduğunu söyledi. Şmihal, "AB ülkeleri dayanıklılığımızı güçlendiriyor ve Avrupa entegrasyonunu hızlandırıyor. Ukrayna bugün yalnızca özgürlüğü için savaşmıyor, aynı zamanda güçlü ve birleşik bir Avrupa'nın geleceğini de şekillendiriyoruz" dedi.

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UKRAYNA'DAN RUSYA AÇIKLAMASI

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Sybiha, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyinin düzenlediği çevrimiçi toplantıya katıldı.

Sybiha, burada yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Ukrayna-ABD toplantısının sonuçları hakkında Avrupalı meslektaşlarına bilgi verdi.

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde ortaya bir "fırsatın" çıktığına dikkatini çeken Sybiha, "Suudi Arabistan'daki Amerikalı meslektaşlarımızla sekiz saat boyunca tam olarak bu konuyu konuştuk." dedi.

ABD tarafının 30 günlük geçici ateşkes teklif ettiğini ve Ukrayna olarak bunu kabul ettiklerini hatırlatan Sybiha, şu ifadeleri kullandı:

"Artık top tamamen Rusya'nın sahasında. Ruslar bu soruya net ve koşulsuz bir 'evet' cevabı vermeli. Ukrayna ABD'nin teklifini ek koşulsuz kabul etti, Rusya'nın da ek koşulsuz kabul etmesi gerekiyor."

Sybiha, konuşmasında, "Ukrayna, bundan sonraki süreç için bir müzakere grubu oluşturdu ve bu da ciddi niyetimizi ortaya koyuyor." diye konuştu.