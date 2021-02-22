AB: Myanmar'a kısıtlayıcı tedbir uygulamaya hazırız

Avrupa Birliği (AB), ordunun darbe yaptığı Myanmar'da sivil yönetimin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunarak, darbeden sorumlu kişilere yaptırımlara hazır olduğunu bildirdi.

Bakanların olağanüstü halin bir an önce sonlandırılması çağrısına yer verilen açıklamada, meşru sivil yönetimin yeniden tesis edilmesi ve parlamentonun açılması istendi.

Açıklamada, Myanmar makamlarının itidal göstermesi ve ülkede şiddetten kaçınılması gerektiğine dikkat çekilerek, "AB Konseyi, askeri darbenin doğrudan sorumlularını ve bu kişilerin ekonomik çıkarlarını hedef alacak kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya hazırdır." ifadesi yer aldı.

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının bugün Brüksel'deki toplantısında Myanmar ile AB arasında Myanmar'ın silah ve mühimmat haricindeki ihracatının AB'ye gümrüksüz erişimini öngören ticaret sisteminin askıya alınması çağrıları yapılmıştı.

AB Konseyinin açıklamasında, "AB, durum geliştikçe kalkınma iş birliği ve tercihli ticaret dahil tüm politika araçlarını gözden geçirmeyi sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

AB'nin bugünkü toplantıda darbede rolü bulunan bazı askeri yetkililere yaptırım kararı alması bekleniyordu ancak açıklamada bu konuda bilgi yer almadı.