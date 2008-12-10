AB misyonu Kosova'da göreve başladı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Kosova Cumhuriyeti'ne yargı, gümrük ve güvenlik konularında destek olmak amacıyla kurulan Avrupa Birliği Misyonu (EULEX) dün resmen göreve başladı.

EULEX Başkanı Yve de Kermabo, Kosova Cumhurbaşkanı Fatmir Seydiu ve Başbakan Haşim Taçi ile yaptığı görüşmenin ardından, EULEX Misyonu'nun bin 400 görevlisiyle Kosova'nın her yanında göreve başladığını bildirdi.



Kadro bakımından 2009 ilkbaharında tamamlanması beklenen EULEX Misyonu'nda AB üyesi ülkelerin dışında, ABD ve Türkiye;nin de aralarında yer aldığı başka ülkelerden toplam bin 900 yabancı ve bin 100 Kosovalı görev yapacak.



EUEX Misyonu'ndaki görevlilerin çoğu savcı, polis ve yargıç olacak. Daha önce UNMIK polisi olarak görev yapan 32 Türk polisi de EULEX görevlisi olarak bugün hizmete başladı.