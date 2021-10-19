AB, Maraş için adım atmaya hazırlanıyor

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Türkiye’den bu konuda Birleşmiş Milletler kararlarına uygun hareket etmesini bekleyen AB, Ankara’dan bu yönde sinyal gelmemesi nedeniyle yeni adım atma hazırlığında. Bu çerçevede AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ekibi “seçenekler belgesi” hazırlayacak. Belge, AB’nin yaptırımlar da dahil atabileceği adımları içerecek. AB ülkeleri Maraş konusunda somut karar aşamasına gelinmesi halinde bu belgeyi temel alarak nihai politikalarını şekillendirecekler. Belgenin hazırlığına başlanması somut bir karara doğru ilk adım olarak görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Türk savaş gemisinin müdahalesiyle sonuçlanan olay da bakanların ele aldığı konular arasındaydı. Bu müdahalenin “kabul edilemez” olarak nitelendirildiği toplantıda, AB üyeleri Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle dayanışma mesajı verdiler.