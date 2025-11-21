×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

AB Londra arasında SAFE faturası pazarlığı

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Birliği#Safe#Güvenlik
AB Londra arasında SAFE faturası pazarlığı
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 07:00

Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa İçin Güvenlik Eylemi (SAFE) programına dahil olmak isteyen İngiltere’den yüklü bir katılım payı talep etti. Brüksel’in İngiltere’den, ortak savunma projelerinin desteklenmesi için oluşturulan SAFE’e katılım için 4.5-6.5 milyar Euro talep etmesi taraflar arasındaki müzakereleri zora soktu.

Haberin Devamı

Savunma alanında, “daha fazla, daha hızlı ve daha ucuza üretme” yaklaşımını pekiştirme çabasında olan AB’nin oluşturduğu SAFE, 150 milyar Euro’luk bir fon. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ülkesinin SAFE’e katılımını “Brexit sonrası AB ile ilişkilerin sıfırlanması için kilit hedef” olarak ilan etmişti. Görüşmelere yakın kaynaklar İngiltere’nin, şu aşamada, AB Komisyonu tarafından talep edilen miktarı ödeme niyetinde olmadığını dile getiriyor. Londra müzakerelerin ilk aşamalarında katılım payı olarak 100-200 milyon Euro kadar bir katkı yapabileceğini duyurmuştu.

Gözden KaçmasınCOP31 Türkiye’de yapılacak... Müzakerede uzlaşma sağlandıCOP31 Türkiye’de yapılacak... Müzakerede uzlaşma sağlandıHaberi görüntüle

TÜRKİYE’NİN BAŞVURUSU BEKLİYOR

İngiltere ve Kanada’yla SAFE konusunda müzakere halinde olan AB Komisyonu, Türkiye’nin resmi başvurusu konusunda henüz adım atmadı. Komisyon’un Türkiye’nin tam katılım talebi konusunda acele etmemesinin ardında Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın tavrı nedeniyle olumlu sonuç alma ihtimalinin çok düşük olması yatıyor. Türkiye, AB’ye aday olduğundan SAFE’e belli oranda katılım hakkı var. Tam katılım için ise farklı düzenlemeler gerekiyor.

Gözden KaçmasınRum lidere 10 maddelik ‘iyi atmosfer’ paketiRum lidere 10 maddelik ‘iyi atmosfer’ paketiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa Birliği#Safe#Güvenlik

BAKMADAN GEÇME!