AB Londra arasında SAFE faturası pazarlığı

Savunma alanında, “daha fazla, daha hızlı ve daha ucuza üretme” yaklaşımını pekiştirme çabasında olan AB’nin oluşturduğu SAFE, 150 milyar Euro’luk bir fon. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ülkesinin SAFE’e katılımını “Brexit sonrası AB ile ilişkilerin sıfırlanması için kilit hedef” olarak ilan etmişti. Görüşmelere yakın kaynaklar İngiltere’nin, şu aşamada, AB Komisyonu tarafından talep edilen miktarı ödeme niyetinde olmadığını dile getiriyor. Londra müzakerelerin ilk aşamalarında katılım payı olarak 100-200 milyon Euro kadar bir katkı yapabileceğini duyurmuştu.

TÜRKİYE’NİN BAŞVURUSU BEKLİYOR

İngiltere ve Kanada’yla SAFE konusunda müzakere halinde olan AB Komisyonu, Türkiye’nin resmi başvurusu konusunda henüz adım atmadı. Komisyon’un Türkiye’nin tam katılım talebi konusunda acele etmemesinin ardında Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın tavrı nedeniyle olumlu sonuç alma ihtimalinin çok düşük olması yatıyor. Türkiye, AB’ye aday olduğundan SAFE’e belli oranda katılım hakkı var. Tam katılım için ise farklı düzenlemeler gerekiyor.