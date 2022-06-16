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AB liderlerinden Ukrayna'ya kritik ziyaret

#Macron#Olaf Scholz#Draghi
AB liderlerinden Ukraynaya kritik ziyaret

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi bugün Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya verdiği desteği göstermek için Kiev'e gitti. 3 liderin savaşın başından bu yana yaptığı ilk ziyarette önemli mesajların verilmesi bekleniyor.

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Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük üç ülkesi Almanya, Fransa ve İtalya'nın liderleri bugün Ukrayna'ya verdikleri desteği göstermek için Kiev'e gitti.

İŞGAL SONRASI İLK ZİYARET

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgali sonrası ülkeyi ilk kez ziyaret ediyor.

BİRLİKTE POZ VERDİLER

Savaşa verdikleri tepkiyle ilgili eleştirilerin üstesinden gelmek isteyen üç liderin ziyaretinin organize edilmesi haftalar aldı.

3 lider Polonya'dan Kiev'e giden bir trene bu sabah bindi ve yola çıktı. Uluslararası ajanslar liderlerin tren kompartımanından fotoğraflarını paylaşırken Macron, Scholz ve Draghi'nin oturdukları bir masa çevresinde sohbet ettikleri görüldü.

AB liderlerinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yapacağı görüşme sonrası önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

AB liderlerinden Ukraynaya kritik ziyaret

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

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AB Komisyonu'nun Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne tam üyelik başvurusu konusunda yarın bir görüş belirtmesi bekleniyor. Liderlerin kritik ziyaretinin tam da bu döneme denk gelmesi dikkat çekici. Çünkü Avrupa'nın en büyük ülkeleri Ukrayna'nın üyelik sürecine çok da sıcak bakmıyor.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz daha bir kaç hafta önce Ukrayna'ya üyelik için kapıları kapatmış ve Kiev'e bir ayrıcalık tanınmasının üyelik için bekleyen diğer ülkelere haksızlık olacağını belirtmişti.

AB liderlerinden Ukraynaya kritik ziyaret

MACRON'DAN DESTEK MESAJI

Dün Romanya'da konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise  Avrupa'nın Ukrayna'ya AB hedefleri konusunda güvence verme zamanının geldiğini söyledi.

Macron açıklamasında detay vermeden, "Ukrayna halkı kahramanca direnirken biz Avrupalılar net siyasi sinyaller göndermemiz gereken bir noktadayız" ifadelerini kullandı.

ALMANYA İLE YAŞANAN GERİLİM DÜŞECEK Mİ?

Almanya ve Ukrayna arasındaki gerilim savaşın başladığı ilk haftalardan beri yükselerek devam ediyor. Bu da Almanya Başbakanı Olaf Scolz'un Kiev ziyaretini çok daha dikkat çekici bir hale getiriyor.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e planladığı ziyaret Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından reddedilmişti. Steinmeier "Bu ziyaret için hazırdım. Ama kabul etmeliyim ki, Kiev’de istenmiyordum” açıklamasında bulunurken Almanya Başbakanı Scholz Kiev'in hareketini 'rahatsız edici' olarak tanımlayıp yakın gelecekte Ukrayna’ya bir ziyaret planlamadığını söylemişti.

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Alman medyası Scholz yönetiminin Ukrayna'ya gönderilecek silahları bilinçli olarak geciktirdiğini iddia etmiş, hükümet de bu haberler sonrasında Gepard uçaksavar tanklarının Ukrayna'ya teslimatını onaylamıştı.

Bugünkü ziyaretin iki ülkenin ilişkilerinde yeni bir sayfa açıp açamayacağı merak konusu oldu.

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