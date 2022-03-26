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AB liderlerinden stratejik pusulaya onay

#Josep Borrell#AB#Stratejik Pusula
AB liderlerinden stratejik pusulaya onay

Küresel aktör olma niyetini gizlemeyen ancak özellikle savunma alanında “kâğıttan kaplan” olarak adlandırılan Avrupa Birliği, karşı karşıya kaldığı sınama ve tehditlere karşı koyabilmek için önümüzdeki 5-10 yıllık dönemde atılması planlanan adımları içeren Stratejik Pusula’yı kabul etti.

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AB liderleri, Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından kaleme alınan ve bir bakıma AB’nin güvenlik doktrini niteliğinde olan belgeye nihai onayı Brüksel’deki zirvede verdiler.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB’nin güvenlik ve savunma alanlarında ayakları üzerinde durabilmesini savunan liderlerin başını çekiyor. Stratejik Pusula, bu alanlardaki politikaların güçlendirilmesi hedefini içeriyor. Belge aynı zamanda AB’de değişen güvenlik paradigmasına işaret ediyor.

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#Josep Borrell#AB#Stratejik Pusula

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