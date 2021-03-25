AB liderleri kritik zirvede buluşuyor

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in hazırladığı rapor ve öneriler liderlerin Türkiye tartışmasının temelini oluşturacak. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sertleştirmek için çaba harcadığı zirve taslak sonuç bildirisi, Borrell’in önerilerine genel bir desteğin bulunduğuna işaret ediyor.

BIDEN DA KATILACAK

AB, ikili bir yaklaşım benimsemeyi planlıyor. Buna göre Doğu Akdeniz ve ikili ilişkilerde sakinliğin sürmesi halinde AB, Türkiye’yle olumlu angajmana girecek aksi takdirde ekonomik kısıtlamalara varabilecek önlemler devreye sokulacak. AB liderleri insan hakları durumunu da takipte tutacak. AB’deki son eğilim, Türkiye’nin tavrını üç ay kadar izleyip nihai kararı hazirandaki zirvede verme yönünde. AB liderlerinin bu geceki toplantısına ABD Başkanı Joe Biden da video konferans ile bağlanacak ve taraflar gelecekteki işbirliğine yönelik görüş alışverişinde bulunacak. Türkiye’yle ilişkiler de AB’nin ABD’yle işbirliğinde hareket etmek istediği konulardan.

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