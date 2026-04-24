AB liderleri Kıbrıs’ta toplandı... Avrupa kendi NATO’sunun peşinde

AVRUPA Birliği (AB), kuruluş anlaşmalarında bulunan ancak bugüne kadar kullanılmayan, NATO’nun bir üyeye saldırı olması halinde diğer üyelerin yardıma gitmesini sağlayan 5’nci maddesine benzer, 42.7’nci maddesini fonksiyonel hale getirmenin yolunu arıyor. Kıbrıs Rum yönetiminde toplanan 27 AB üyesi lideri, “NATO’ya alternatif” seçenekleri arasında sunulan bu maddede yer alan “yardım” ifadesinin nasıl operasyonel olacağını tartıştı. AB dönem başkanlığını 6 aylığına yürüten Kıbrıs Rum yönetiminin tatil beldesi Aya Napa’da toplanan AB liderleri zirvenin gayri resmi olması nedeniyle haziran ayında düzenlenecek resmi zirveye kadar bu maddenin teknik altyapısının hazırlanmasına karar verdi.

MACRON VE LEYEN ISRARLI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in aktifleştirilmesinde ısrar ettiği, bir AB üyesine saldırı olduğu zaman diğer üyelerin yardıma çağıran 42.7 numaralı maddedeki “yardım” ifadesinin nasıl uygulanacağı, ABD Başkanı Trump’un NATO’yu sert dille eleştirmesi ve İttifak’tan çekilmeyi gündeme getirmesinden bu yana yoğun bir şekilde tartışılıyor. AB’nin ülkesi için 90 milyar Euro’luk kredi paketini onaylamasının ardından Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de zirveye katıldı.

ARAP LİDERLERLE TOPLANTILAR

2 günlük zirvede bugün Doğu Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerinin liderleriyle ayrı bir zirve yapılacak. Mısır, Suriye, Ürdün, Lübnan liderleri ve Körfez Ülkeleri Teşkilatı temsilcileriyle AB liderleri, İsrail ve ABD’nin İran’a saldırılarıyla başlayan savaş, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla devam eden enerji krizi ve işbirliği konularını ele alacak.

Rum lider Nikos Hristodulidis, zirveye Türkiye’yi de davet etmeyi planladığını açıklamış, davetin kabulü için AB ülkelerinden de arabuluculuk yapmasını istemişti. Rum lider, Türkiye’nin tanımadığı Rum yönetiminin davetine katılmayacağı mesajları üzerine davet niyetinden vazgeçti.