Rusya ekonomisi ateş altında! AB liderleri yaptırımda anlaştı

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Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine Batı dünyasından art arda Rusya'ya yaptırım kararları geliyor. ABD ve İngiltere'nin ardından AB'den de bu yönde açıklama geldi. Olağanüstü toplanan AB liderleri Rusya ekonomisinin temel sektörlerini hedef alan geniş kapsamlı ve ciddi yaptırımlar uygulanmasında uzlaştı.
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AB liderleri Rusya'nın finans, enerji ve ulaşım sektörlerine yaptırım konusunda mutabakata vardı. AB ülkeleri ayrıca ithalat kontrolleri uygulayacak ve daha fazla Rus vatandaşını yaptırım listesine dahil edecek.
AB üyesi 27 ülkenin bu önemleri gecikmeksizin hayata geçirmesi bekleniyor.