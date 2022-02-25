Rusya ekonomisi ateş altında! AB liderleri yaptırımda anlaştı

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AB liderleri Rusya'nın finans, enerji ve ulaşım sektörlerine yaptırım konusunda mutabakata vardı. AB ülkeleri ayrıca ithalat kontrolleri uygulayacak ve daha fazla Rus vatandaşını yaptırım listesine dahil edecek.

AB üyesi 27 ülkenin bu önemleri gecikmeksizin hayata geçirmesi bekleniyor.