AB Liderler Zirvesi, Brüksel'de başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Asgari ücrette kritik gün... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak Artık dakikalar kaldıAsgari ücrette kritik gün... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Artık dakikalar kaldı#Asgari Ücret
Omicronun gizemi çözüldü Ve mutlu sonOmicron'un gizemi çözüldü! Ve mutlu son#Omicron
Kanserde ölüm oranları azalıyor Türkiye’de durum nasılKanserde ölüm oranları azalıyor! Türkiye’de durum nasıl?#Kanser
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladıSon dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
BDDKdan önemli açıklama Amacı dışında kullanılan krediler için talimatBDDK'dan önemli açıklama! Amacı dışında kullanılan krediler için talimat#BDDK
Prof. Dr. Şen tarih verdi: Aracınızla yola çıkmayın İstanbulda mevsimin ilk karı...Prof. Dr. Şen tarih verdi: Aracınızla yola çıkmayın! İstanbul'da mevsimin ilk karı...#Meteoroloji
Sadece 30 dolara satılmıştı... Gerçek ortaya çıktı bir anda zengin olduSadece 30 dolara satılmıştı... Gerçek ortaya çıktı bir anda zengin oldu! #Albrecht Dürer
Tek kelimeyle kâbus... Tek bir mekanizması veya tedavisi yokTek kelimeyle kâbus... Tek bir mekanizması veya tedavisi yok!#Uzun Kovid
ABden flaş Putin hamlesi Gizli plan sızdırıldı...AB'den flaş Putin hamlesi! Gizli plan sızdırıldı...#RUSYA
38 yaşında bu yapılır mı.. Umut Bulut Avrupanın önemli golcülerini de solladı38 yaşında bu yapılır mı!.. Umut Bulut Avrupa'nın önemli golcülerini de solladı#Eyüpspor
Müzisyen çifte çirkin saldırı Dehşeti yaşamışlar...Müzisyen çifte çirkin saldırı! Dehşeti yaşamışlar...#İlke Duman
Film gibi operasyon Hapishaneden kocasının spermlerini kaçırdıFilm gibi operasyon! Hapishaneden kocasının spermlerini kaçırdı#İsrail
Avustralyada korkunç olay... Neşe içinde oynarken feci şekilde öldülerAvustralya'da korkunç olay... Neşe içinde oynarken feci şekilde öldüler!#Avustralya
İlk buluşmayı anlattı: Harcanmıştım Rezil oldum ve çok utandımİlk buluşmayı anlattı: Harcanmıştım! Rezil oldum ve çok utandım #Hugh Hefner
Zehra Güneşin 5 yıl önceki hali herkesi şaşkına çevirdi Acun ve Hadise hayrete düşmüş...Zehra Güneş'in 5 yıl önceki hali herkesi şaşkına çevirdi! Acun ve Hadise hayrete düşmüş...#Zehra Güneş
HABERLERDünya Haberleri

AB Liderler Zirvesi, Brüksel'de başladı

#AB#Rusya#Ukrayna
AB Liderler Zirvesi, Brükselde başladı

Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri; Covid-19 salgını, Belarus, Ukrayna, enerji fiyatlarını ve güvenlik konularını ele almak üzere Brüksel'de bir araya geldi.

Haberin Devamı

Yılın son Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Belçika’nın başkenti Brüksel'de düzenleniyor.

Zirvede özellikle Omicron mutasyonu olmak üzere Covid-19 salgınının durumu hakkında ve aşıların dağıtımı üzerinde durulacak. Liderler, aşılama konusundaki isteksizliği nasıl azaltabilecekleri ve yanlış bilgilerle mücadele edecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunacak.

Gelecekteki krizler karşısında kolektif hazırlığını, müdahale kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmaların envanterini inceleyecek olan liderler, Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansı (ACER) ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) tarafından hazırlanan ön raporlar ışığında enerji fiyatlarındaki son gelişmeleri de değerlendirecek.

Zirvenin açılış oturumunun ardından basın toplantısı düzenleyen Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, "Son iki yıldan öğrenilmesi gereken bir şey varsa, o da kamuoyumuzun Avrupa olmadan çok daha kırılgan olacağımızı anladığıdır. O yüzden durmuyoruz, yenilik yapan, koruyan, yol gösteren bir Avrupa istiyoruz" açıklamasında bulundu.

RUSYA  - UKRAYNA KONUSU ELE ALINACAK

Haberin Devamı

Zirvede, AB'nin Belarus sınırındaki durumu ve Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri konuşlandırması görüşülecek. Ayrıca AB-NATO işbirliğine ilişkin ortak bildirge hazırlıklarını da görüşmesi bekleniyor.
Öte yandan liderlerin, Avrupa Konseyi'nin 17-18 Şubat 2022'de gerçekleştirilecek olan AB-Afrika Birliği zirvesi için hazırlıklar yapması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AB#Rusya#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık