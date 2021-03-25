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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.03.2021 - 15:34 | Son Güncelleme:

AB Liderler Zirvesi başladı

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AB Liderler Zirvesi başladı

AB liderleri, Kovid-19 salgını, aşılama çalışmaları, Türkiye, ABD ve Rusya ile ilişkiler ve ekonomi konularını görüşmek üzere video konferans düzenliyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, aşılama çalışmaları, ABD, Türkiye ve Rusya ile ilişkiler ve  ekonomi konularını görüşmek üzere toplandı.

Brüksel'de yüz yüze yapılması planlanan ancak son günlerde Avrupa ülkelerinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle video konferansa dönüştürülen 2 günlük AB Liderler Zirvesi başladı.

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Liderler, ilk oturumda Kovid-19 aşılarının tedarikinin nasıl hızlandırılacağı, yaza kadar hazırlanacağı açıklanan "aşı sertifikasıyla" ilgili teknik çalışmalar, aşılanan kişilerin sayısının nasıl artırılacağı, aşı üreten şirketlerin AB ile yaptığı sözleşmelere uymaları ve aşılara yönelik ihracat kısıtlamaları gibi konuları ele alacak.

Liderler, aşılar ve Kovid-19 konusundan sonra uluslararası ilişkileri değerlendirecek.

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