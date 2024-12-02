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AB Komisyonu'ndan Türkiye açıklaması

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#AB#Türkiye#Açıklama
AB Komisyonundan Türkiye açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 17:21

Avrupa Parlamentosu'nda, gelecek 5 yıl söz sahibi olacak üst yönetim işbaşı yaptı. Yeni dönem AB Komisyonu sözcülerinden Arianna Podesta, "Türkiye kilit bir ortak ve aday ülke" açıklamasında bulundu.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yeni dönem sözcülerinden Arianna Podesta, "Türkiye kilit bir ortak ve bir aday ülke olmaya devam ediyor." dedi.

Haziran ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından dün, AB'nin gelecek 5 yılında söz sahibi olacak üst yönetim işbaşı yaptı.

AB Komisyonunun yeni sözcüleri gazetecilerle ilk kez bir araya geldi. Yeni ekip kendini tanıtmasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AB Komisyonunun yeni Başsözcüsü Paula Pinho, yardımcısı da Podesta oldu. Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcülüğünü Anitta Hipper ile Anouar El Anouni birlikte üstlendi.

AB Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından sorumlu yeni sözcülüğüne de Guillaume Mercier getirildi.

AA muhabirinin yeni dönemde Türkiye ile ilişkilerle ilgili sorusunu yanıtlayan Podesta, "Türkiye kilit bir ortak ve bir aday ülke olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

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#AB#Türkiye#Açıklama

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