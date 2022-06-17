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AB Komisyonu'ndan flaş Ukrayna kararı

#Ukrayna#AB#Dünya
AB Komisyonundan flaş Ukrayna kararı

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, AB Komisyonu, Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi.

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Rus işgaline aylardır direnen Ukrayna'ya AB'den iyi bir haber geldi.

AB Komisyonu, Avrupa Birliği'ne üye olma isteğini defalarca dile getiren Ukrayna'ya yeşil ışık yaktı.

AB Komisyonu, Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi. 

AB'nin yürütme kolunun tavsiyesi 27 ulustan oluşan bloğun liderleri tarafından önümüzdeki hafta Brüksel'de yapılacak bir zirvede masaya yatırılacak.

Ukrayna'nın birliğe katılım müzakerelerini başlatmak için tüm üye ülkelerin oybirliğiyle onayı gerekiyor.

LİDERLERDEN ORTAK MESAJ: STATÜ ACİLEN VERİLMELİ

Dün, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etmiş, liderler ortak açıklamada Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine destek mesajları vererek, Ukrayna'nın adaylık statüsünün "acilen" verilmesi gerektiğini belirtmişti.

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Schulz, "Ukrayna Avrupa ailesine ait" demiş ancak Birlik üyesi olabilmesi için tüm üyelik kriterlerini karşılaması gerektiğini hatırlatmıştı.

Macron da AB'nin 27 üyesinin, Rusya'ya karşı zafer kazanana kadar Ukrayna'nın yanında durması gerektiğini söylemşişti.

Almanya, Fransa ve İtalya liderleri, Ukrayna'ya yeterince destek vermedikleri gerekçesiyle eleştiriliyordu. Ukrayna, üç ülkeyi, kendi ekonomilerini Ukrayna'nın güvenliğinin önünde tutmakla ve silah tedarikinde ayak diremekle suçlamıştı.

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#Ukrayna#AB#Dünya

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