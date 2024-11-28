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AB Komisyonu’nda görev değişimi: 1 Aralık’ta işbaşı

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Parlamentosu#Ursula Von Der Leyen#Avrupa
AB Komisyonu’nda görev değişimi: 1 Aralık’ta işbaşı
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 07:00

Avrupa Parlamentosu, 2024-2029 döneminde görev yapacak Avrupa Birliği Komisyonu’na onay verdi.

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Strasbourg’da yapılan oylamada 370 parlamenter lehte oy kullanırken 282 parlamenter aleyhte oy kullandı. Çekimser kalmayı tercih eden parlamenterlerin sayısı ise 36. Aralıkta göreve başlayacak olan yeni AB Komisyonu, Birlik tarihinin en sağ eğilime sahip Komisyonu olmasıyla dikkat çekiyor.

YENİ DÖNEMİN VURGULARI

Oylama öncesinde bir konuşma yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa’nın istikrarsız bir dünyada geleceğini şekillendirebilmek amacıyla özgürlüğü için mücadele etmesi gerektiğinin altını çizerek, “Refahımıza ve güvenliğimize yatırım yapmalı, birlik içinde ve değerlerimize sadık kalmalıyız” dedi.

Ekonomi, savunma, rekabet ve göç yeni AB Komisyonu’nun öncelikleri arasında yer alacak. Savunmaya daha fazla yatırım yapılması ve NATO’yla el ele hareket edilmesinin gerektiğini söyleyen von der Leyen, göç konusunda da “adaletli ve sıkı” bir politika tahhüdünde bulundu. Türkiye konusunda ise siyasi, ekonomik ve ticari konularda işbirliğini geliştirmek üzere aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir bir yaklaşım izlenecek.

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Yeni döndemde eski Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak görev yapacak.

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#Avrupa Parlamentosu#Ursula Von Der Leyen#Avrupa

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