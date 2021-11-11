AB Komisyonu Sözcüsü Stano: Belarus krizi devlet eliyle suni yaratıldı

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Avrupa Birliği üyesi Polonya ile Belarus arasındaki sınırda son günlerde yaşanan “göçmen krizi” mevcut durumla 2015’te Türkiye üzerinden Yunan adalarına yönelik mülteci akınının karşılaştırılmasına neden oluyor. AB Komisyonu ise bu karşılaştırmaya karşı olduğunu net şekilde ortaya koydu.



BRÜKSEL DEVREDE

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, “Bu karşılaştırmayı yapanlar ya da iki durum arasında paralellik kuranlar dezenformasyon temelinde angaje oluyor” dedi. Stano, Polonya-Belarus sınırında yaşananların, “devlet eliyle organize edilmiş, suni şekilde yaratılan bir göç krizi” olduğunu söyledi.

Sınırdaki gerginliğin artması AB içi temasları da yoğunlaştırdı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Polonya ile dayanışma içinde olunduğunu göstermek amacıyla Varşova’ya giderek Başbakan Mateusz Morawiecki ile görüştü. Gelişmelerin karma ve acımasız bir saldırı olduğunu söyleyen Michel, mültecilerin engellenmesi amacıyla sınırlara fiziki engeller kurulması için AB bütçesinin kullanılmasının yasal olarak mümkün olduğunu düşündüklerini söyledi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen geçen ayki AB Zirvesi’nde bu opsiyonu tamamen dışlamıştı. Morawiecki de durumun kötüleşebileceğine dikkat çekerek, “Söz konusu olan göç krizi değil AB’yi istikrarsızlaştırma amaçlı siyasi kriz” dedi. Morawiecki, yaşananları “devlet terörü” olarak niteledi.

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YAPTIRIMLAR GÜNDEMDE

AB’de Belarus’a yeni yaptırımlar uygulanmasına yönelik hazırlıklar da hızlandı. AB daimi temsilcileri olası önlemleri ele alırken konunun pazartesi günü AB dışişleri bakanları tarafından görüşülmesi bekleniyor. Üzerinde durulan önlemler arasında Belarus havayolu Belavia’nın doğrudan hedef alınması ve bu şirkete uçak kiralanmasının yasaklanması yer alıyor. Yaptırımlar listesine, aralarında Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei’nin bulunduğu, 30 kişi ve kurum daha eklenmesi de gündemde.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN VARŞOVA’YA TEPKİ

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin, Belarus-Polonya sınırında yaşanan göç kriziyle ilgili meclis oturumunda yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin hareketlerinin Rusya ve Belarus ile tamamen senkronize olması bizi rahatsız ediyor” şeklinde suçlayıcı ifadeler kullanmasına Ankara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile yaptığı telefon görüşmesinde göç kriziyle ilgili Türkiye’nin sorunun bir parçası olarak gösterilmesinden duyulan rahatsızlığı iletti. Çavuşoğlu,Türkiye’nin sorunda hiçbir şekilde tarafı olmadığını belirtti. Öte yandan Polonya sınırındaki krizin çözümü için çeşitli ülkelerle temaslar yürütecek olan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas’ın, Abu Dabi, Beyrut, Lübnan ve Erbil’in yanı sıra Ankara’da da temaslarda bulunacağı duyuruldu. (Uğur ERGAN/ANKARA)