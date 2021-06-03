MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAB komisyonu harekete geçti: Yunanistan 'Ses topu' için bilgi verecek
GeriDünya AB komisyonu harekete geçti: Yunanistan 'Ses topu' için bilgi verecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER-AA
Haber Giriş: 03.06.2021 - 16:25 | Son Güncelleme:

AB komisyonu harekete geçti: Yunanistan 'Ses topu' için bilgi verecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AB komisyonu harekete geçti: Yunanistan 'Ses topu' için bilgi verecek

Yunanistan'ın göçmenlere karşı Türkiye sınırına inşa ettiği ve 'ses topu' adı verilen dijital bariyer gündeme bomba gibi düşmüş ve oldukça tepki toplamıştı. Avrupa Birliği komisyonu olayın duyulmasıyla birlikte harekete geçti ve Yunanistan'dan konuyla ilgili bilgi verilmesini talep etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunanistan'ın göçmenlerin geçişlerini engellemek için Türkiye sınırına çok yüksek ses çıkaran "ses topu" yerleştirmesinden "endişeli" olduğu ve Atina'dan konu hakkında bilgi istediği bildirildi.

AB Komisyonu sözcülerinden Adelbert Jahnz, günlük basın toplantısında konuyla ilgili soruyu yanıtlarken, AB'nin dış sınırlarındaki altyapıdan üye ülkelerin sorumlu olduğunu hatırlattı.

AB komisyonu harekete geçti: Yunanistan Ses topu için bilgi verecek

Sınırlarda alınacak tüm tedbirlerin orantılı olması, temel haklara ve iltica hukukuna saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Jahnz, şunları dile getirdi:

"AB Komisyonu, ses topu adı verilen ekipmanın kullanıldığına yönelik haberlerden endişe duymaktadır. Görünüşe göre bu ekipman sınır geçişlerini caydırmak için kullanılıyor. AB Komisyonu, Yunanistan makamlarıyla irtibat halindedir. Kendilerinden bu konuda bilgi istedik."

Türkiye-Yunanistan sınırında göçmenlerin geçişini engellemek için "dijital bariyer" kurulduğu bildirilmişti. AB'nin sağladığı 3,7 milyar dolarla 200 kilometrelik sınırdan Avrupa'ya yasal olmayan yollardan geçişleri engellemek için son aylarda kurulan sistemin test edildiği belirtilmişti.

Kamera ve sensörlerin bulunduğu yapay zekayla çalışan gözetleme ağının olduğu sistem kapsamında, yapay zekayla çalışan yalan dedektörleri, sanal sınır koruma botları ve kameralar gibi güvenlik kontrolleri test edilmişti.

AB komisyonu harekete geçti: Yunanistan Ses topu için bilgi verecek
Yunan polisine ait zırhlı aracın üzerine kurulan ve "ses topu" olarak adlandırılan uzun menzilli akustik cihazdan Türkiye sınırına doğru sağır edici sesler gönderilebilecek sistem insan hakları savunucularının tepkisini çekiyor.

AB, göçmenlere karşı harekete geçti: Türkiye - Yunanistan sınırına dijital bariyer örüldü
AB, göçmenlere karşı harekete geçti: Türkiye - Yunanistan sınırına dijital bariyer örüldü!
Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 74 sığınmacı kurtarıldı
Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 74 sığınmacı kurtarıldı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi