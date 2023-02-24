AB Komisyonu çalışanlarına TikTok yasağı

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Çinli şirket ByteDance’a bağlı olan TikTok’a karşı alınan bu kararın Komisyon verileri ve sistemlerini olası siber güvenlik tehditlerine karşı korumayı amaçladığı belirtildi. Kararın Batılı ülkelerin sosyal medya uygulamasının artan kullanımına ilişkin emniyet ve güvenlik endişelerini sıkça dile getirdiği bir döneme denk gelmesi dikkati çekti. Diğer AB kurumlarının da yasak kararı almaları bekleniyor.



SÜRE VERDİLER



AB Komisyonu, TikTok’u cihazlardan kaldırmak için çalışanlarına 15 Mart’a kadar süre verdi. ABD Senatosu da geçen aralık ayında benzer bir yasak kararı almıştı. TikTok ise yanlış yönlendirme ile temel yanılgılara inanıldığını belirttiği karardan üzüntü duyduğunu ve Brüksel ile temas halinde olunduğunu duyurdu.



