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Dünya
Güven ÖZALP/BRÜKSEL
Haber Giriş: 09.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AB Komisyonu BioNTech’ten 1.8 milyar doz aşı alacak

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB Komisyonu BioNTech’ten 1.8 milyar doz aşı alacak

Avrupa Birliği Komisyonu, BioNTech/Pfizer ile yeni bir sözleşmeye yeşil ışık yaktı.

Yeni sözleşmeyle, 900 milyonu opsiyonel olmak üzere toplam 1.8 milyar doz aşı alımı garantilenmiş oldu. Aşıların 2021-2023 döneminde teslimi öngörülüyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Bunu başka sözleşmeler ve aşı teknolojileri izleyecek” dedi.

ABD’DE ONAY İÇİN BAŞVURU

Pfizer’dan yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısının 16 yaş ve üzerine uygulanmak üzere Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) tam onayı için “biyolojik lisans başvurusu”nda bulunulduğu kaydedildi.

 

 

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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