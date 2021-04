AB Komisyonu Başkanı von der Leyen aşı oldu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan von der Leyen, "AB içinde 100 milyon aşılama sayısını geçtikten sonra ben de bugün Kovid-19 aşısının ilk dozunu olduğum için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, aşı teslimatlarının ve aşılamaların AB içinde hız kazanacağını belirterek, "Ne kadar hızlı aşılanırsak, salgını o kadar çabuk kontrol edebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

62 yaşındaki tıp doktoru von der Leyen, mesajıyla birlikte aşı olurken çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

AB ülkelerinde aşılamalar yılın ilk günlerinde başlamıştı. AB Komisyonu, aşı teslimatları ve dağıtımların yavaş ilerlediği gerekçesiyle eleştiriliyordu. Ancak son haftalarda AB ülkelerinde aşılamaların biraz hız kazandığı görülüyor.

450 milyon nüfuslu AB ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin yaz sonuna kadar aşılanması hedefleniyor. Yavaş ilerlemeye rağmen AB yetkilileri, bu hedefe ulaşılacağını savunuyor.

