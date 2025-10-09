×
AB Komisyonu Başkanı: Rusya'nın hibrit savaşına karşı koymalıyız

#AB Komisyonu#Hibrit Savaş#Rusya
AB Komisyonu Başkanı: Rusya’nın hibrit savaşına karşı koymalıyız
AVRUPA Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa’nın geleneksel savunmanın ötesine geçen önlemlerle yanıt verilmesi gereken hibrit bir savaşla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu’nda (AP), Rusya’nın AB ülkelerine yönelik hava sahası ve altyapı ihlallerine ilişkin oturumda konuşan von der Leyen, “Ya çekinip Rus tehditlerinin tırmanışını izleyebiliriz ya da birlik, caydırıcılık ve kararlılıkla karşı koyabiliriz” dedi.

RASGELE BİR TACİZ DEĞİL

Rusya tarafından son dönemde sıkça gerçekleştirilen ihlaller için, “Bu rasgele bir taciz değil” diyen von der Leyen şunları söyledi: “Bu, vatandaşlarımızı tedirgin etmek, kararlılığımızı sınamak, Birliğimizi bölmek ve Ukrayna’ya olan desteğimizi zayıflatmak için yürütülen tutarlı ve giderek tırmanan bir kampanyadır. Artık bunu adıyla anmanın zamanı geldi. Bu, hibrit savaştır.” Rusya’nın hibrit savaşıyla mücadele etmenin yeni bir zihniyet gerektirdiğinin altını çizen von der Leyen, yeni ve tehlikeli bir durumun söz konusu olduğuna vurgu yaparak, “Topraklarımızın her santimetrekaresi korunmalıdır” diye konuştu. Geçtiğimiz ay Almanya, Norveç ve Danimarka’da kaynağı net olarak belirlenemeyen insansız hava araçları uçuşları tespit edilmişti.

