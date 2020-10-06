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Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 06.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

AB Komisyonu Başkanı korona tecridine girdi

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB Komisyonu Başkanı korona tecridine girdi
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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta Portekiz’de katıldığı bir toplantıda yer alan katılımcılardan birinde koronavirüse rastlanması nedeniyle kendini tecrit etti.

Toplantıya geçen salı katılan Von der Leyen durumdan önceki gece haberdar oldu. Perşembe yapılan testi negatif çıkan, dünkü testinde de virüse rastlanmayan Von der Leyen, bu sonuçlara rağmen bu akşama kadar tecridi sürdürecek. AB Komisyonu’nun Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel de kabine üyelerinden birinin testinin pozitif olması nedeniyle kendini karantinaya aldı. AB Komisyonu’nda şu ana kadar 159 pozitif vakaya rastlandı. Komisyon üyeleri ve yakın çalışma arkadaşlarına haftada iki kez test yapılıyor.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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