AB Komisyonu Başkanı korona tecridine girdi

Toplantıya geçen salı katılan Von der Leyen durumdan önceki gece haberdar oldu. Perşembe yapılan testi negatif çıkan, dünkü testinde de virüse rastlanmayan Von der Leyen, bu sonuçlara rağmen bu akşama kadar tecridi sürdürecek. AB Komisyonu’nun Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel de kabine üyelerinden birinin testinin pozitif olması nedeniyle kendini karantinaya aldı. AB Komisyonu’nda şu ana kadar 159 pozitif vakaya rastlandı. Komisyon üyeleri ve yakın çalışma arkadaşlarına haftada iki kez test yapılıyor.