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DHA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 12:20 | Son Güncelleme:

AB Komisyon Başkanı karantinaya girdi

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AB Komisyon Başkanı karantinaya girdi
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AB Komisyon Başkanı Von der Leyen, koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında karantinaya girdiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle toplantıda bulunduğu gerekçesiyle tedbir amaçlı karantinaya girdiğini duyurdu. Von der Leyen Perşembe günü yaptırdığı testin sonucunun negatif çıktığını ve bugün bir kez daha PCR testi yaptıracağını ifade etti.

 

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