AB kararını verdi: Ukrayna istediğini aldı Balkanlar’ın eli boş

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Ukrayna ve Moldova’ya adaylık statüsü verilmesi bu ülkelerin kısa sürede üye olacakları anlamına gelmiyor. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, “Tarihi bir an. Geleceğimiz birlikte” derken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Ülkeleriniz Avrupa ailesinin bir parçası” diye konuştu.



LİDERLERDEN SERT TEPKİ



AB liderleri, zirve öncesinde Batı Balkan ülkeleriyle bir araya geldi. Bulgaristan’ın blokaj uygulaması nedeniyle süreçleri sürüncemede kalan Arnavutluk ve Makedonya, çıkış yolu bulamayan AB’ye çok sert tepki gösterdi. AB toplantının iyi geçtiği mesajı vermeye çalışsa da bu iki ülke rahatsızlığını gizlemedi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan’ın tavrını “rezalet” olarak nitelendirdi. Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, “AB için yeni sözler vermeden önce verdiği sözleri tutma zamanı gelmiştir” dedi.