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AB kararını verdi: Ukrayna istediğini aldı Balkanlar’ın eli boş

#Avrupa Birliği#Ukrayna#Balkanlar
AB kararını verdi: Ukrayna istediğini aldı Balkanlar’ın eli boş

Avrupa Birliği liderleri fiilen savaşta olan Ukrayna’ya adaylık statüsünü resmen verdi. Ukrayna’nın AB üyeliği için dört ay önce yaptığı başvuruyu jet hızıyla değerlendiren AB Komisyonu’nun olumlu görüşü doğrultusunda karar veren liderler, yıllardır müzakere sürecine geçmek için bekleyen Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’yı ise yine eli boş gönderdi.

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Ukrayna ve Moldova’ya adaylık statüsü verilmesi bu ülkelerin kısa sürede üye olacakları anlamına gelmiyor. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, “Tarihi bir an. Geleceğimiz birlikte” derken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Ülkeleriniz Avrupa ailesinin bir parçası” diye konuştu.

LİDERLERDEN SERT TEPKİ

AB liderleri, zirve öncesinde Batı Balkan ülkeleriyle bir araya geldi. Bulgaristan’ın blokaj uygulaması nedeniyle süreçleri sürüncemede kalan Arnavutluk ve Makedonya, çıkış yolu bulamayan AB’ye çok sert tepki gösterdi. AB toplantının iyi geçtiği mesajı vermeye çalışsa da bu iki ülke rahatsızlığını gizlemedi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan’ın tavrını “rezalet” olarak nitelendirdi. Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, “AB için yeni sözler vermeden önce verdiği sözleri tutma zamanı gelmiştir” dedi.

 

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#Avrupa Birliği#Ukrayna#Balkanlar

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