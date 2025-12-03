AB kararını verdi: İlk itiraz Macaristan'dan geldi... 'Rus gazı için son tarih belirlendi

Haberin Devamı

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Rusya’dan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının 2027 sonbaharına kadar aşamalı olarak sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcilerinin, Rusya’dan gaz ithalatını bitirmeye yönelik plan üzerinde yürüttükleri müzakerelerde uzlaşı sağlandığını duyurdu. Açıklamada, Rus enerjisine bağımlılığı sonlandırmak amacıyla hazırlanan yol haritası doğrultusunda hareket edildiği vurgulandı.

Plana göre, Rusya’dan LNG ithalatı 2026 sonunda, boru hattı gazı ithalatı ise 2027 sonbaharında olmak üzere kademeli ve yasal olarak bağlayıcı bir şekilde yasaklanacak. Bu adımın, AB’nin enerji arz güvenliğini koruyacağı ve enerji piyasasına istikrar katkısı sağlayacağı belirtildi.

Haberin Devamı

Brüksel’de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, alınan kararın önemine dikkat çekerek, “Bu, Birliğimiz için tarihi bir gün. AB Komisyonunun Rus fosil yakıtlarını aşamalı olarak kaldırma teklifi üzerinde geçici bir anlaşmaya varıldı. Yeni bir sayfa açıyoruz.” dedi.

Von der Leyen, AB’nin Rusya’dan LNG ve boru hattıyla doğal gaz ithalatının yüzde 45’ten yüzde 13’e düştüğünü ifade etti. Ayrıca kömür ithalatının yüzde 51’den sıfıra, ham petrol ithalatının ise yüzde 26’dan yüzde 2’ye gerilediğini söyledi. Von der Leyen, bu son adımla birlikte Avrupa’nın Rusya’dan enerji alanında tam bağımsızlık dönemine gireceğini belirtti.

Anlaşma, AB Konseyi ve AP tarafından resmen onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

"ADALET DİVANINA BAŞVURURUZ"

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'dan gaz ithalatının aşamalı biçimde sonlandırılması kararını resmi olarak kabul etmesi durumunda Avrupa Adalet Divanına başvuracaklarını belirtti.

Haberin Devamı

Szijjarto, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Szijjarto, "RePowerEU planı resmi olarak kabul edilir edilmez, derhal Avrupa Adalet Divanında itirazda bulunacağız. Yasal işlemler gecikmeden başlayacaktır. Hazırlık çalışmaları şimdiden başladı. Macaristan'ın enerji güvenliğini savunmak için gerekli her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA, MACARİSTAN VE SLOVAKYA'YA RUS PETROLÜNÜ TAŞIYAN BORU HATTINI VURDU

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü’nde (GUR) görevli adı açıklanmayan iki kaynak, Ukrayna'nın Rusya'nın Tambov bölgesinde bulunan Druzhba petrol boru hattını vurduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Saldırının Rus petrolünü Macaristan ve Slovakya'ya taşıyan boru hattına düzenlenen 5. saldırı olduğu kaydedildi. Ukrayna medyası, saldırıda uzaktan kumandalı patlayıcı kullanıldığını yazdı. Slovak boru hattı işletmecisi ve Macar petrol ve gaz şirketi ise Druzhba üzerinden petrol tedarikinin normal şekilde devam ettiğini açıkladı.

Rusya’nın 2022 yılında Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından Avrupa ülkeleri Rusya ile ilişkilerini keserken, Macaristan ve Slovakya Rusya’dan petrol almaya devam etti. Ukrayna daha önce de mart ve eylül aylarında bir, ağustos ayında ise iki kez olmak üzere toplamda 4 kez Druzhba petrol boru hattına saldırı gerçekleştirdi.