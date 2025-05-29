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AB Karadeniz için strateji açıkladı... Kallas: Türkiye hayati ortak

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#Avrupa Birliği#Karadeniz#Kaja Kallas
AB Karadeniz için strateji açıkladı... Kallas: Türkiye hayati ortak
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 07:00

Avrupa Birliği, Karadeniz’in daha istikrarlı ve güvenli hale gelmesini sağlamak amacıyla yeni bir strateji açıkladı.

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Güvenlik, büyüme ve çevre ayakları üzerine kurulan yeni stratejiyle, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, Karadeniz’i çevreleyen ülkelerle daha yakın işbirliği oluşturulması hedefleniyor. Strateji bağlamında Karadeniz Deniz Güvenliği Merkezi oluşturulması da gündemde.

TÜRKİYE VURGUSU

Karadeniz’in Orta Asya ve Avrupa arasında bağlantıyı sağlaması açısından stratejik önemde olduğunun altını çizen AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, “Yeni Karadeniz stratejisi, Türkiye de dahil olmak üzere Karadeniz çevresindeki tüm ülkelerin ilgisini çeken konularda daha yakın bir şekilde birlikte çalışmaya yönelik bir davet” dedi. Kallas, “Türkiye hayati bir ortak ve aday ülke” diye konuştu. Deniz durum farkındalığını artırmaya ve ortaklarla yakın çalışmaya kararlı olduklarını söyleyen Kallas, projenin Türkiye’nin de çıkarına olduğunu ifade etti.

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ÖNEMLİ ROL OYNAYABİLİR

AB’nin Karadeniz stratejisi, gönüllüler koalisyonunun olası bir barış durumunda Ukrayna’ya barış gücü gönderme tartışmalarının gündemde olduğu bir ortamda geldi. Türkiye, bu konuda özellikle deniz unsurlarıyla öne çıkma potansiyeline sahip. AB’de Türkiye’nin Rusya’nın gölge filosuna karşı yapıcı bir rol oynayabileceği görüşü hakim. Türkiye’nin uluslararası hukuk ve ilgili sözleşmeler kapsamında deniz ile enerji güvenliğini ve bağlanabilirliği artırma çabalarına katkı sağlayabileceği düşünülüyor. 

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#Avrupa Birliği#Karadeniz#Kaja Kallas

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