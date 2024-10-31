AB: İşbirliği arayışı sürecek

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AB’nin öne çıkan mesajlarından bazıları şunlar:

- Türkiye, AB’nin aday ülkesi, kilit ortağı ve Birlik üyeliğini stratejik hedefi olarak vurguluyor. İlişkiler geçtiğimiz yıl ivme kazandı.

- AB, temel farklılıklar konusunda köprü kurma ve Türkiye’yle karşılıklı fayda sağlayan her alanda işbirliği arayışına yönelik çabalarını sürdürecek.

- 2023’ün ortalarından bu yana daha geleneksel ve daha sıkı ekonomi politikalarına doğru memnuniyet verici bir kayma oldu. Türkiye işleyen bir piyasa ekonomisi oluşturma konusunda oldukça ileri düzeyde ve bazı ilerlemeler kaydetti.

- AB’nin temel haklar ve hukukun üstünlüğü alanlarındaki ciddi endişeleri sürüyor.

- Terörle mücadele Türkiye’nin meşru hakkı. PKK, AB’nin terör listesinde kalmayı sürdürüyor. AB listesinde yer alan Hamas ise Türkiye tarafından terör örgütü olarak görülmüyor.

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- Türkiye vize muafiyeti için gerekli altı kriteri tamamlamadı. Türkiye’nin vize politikası AB’yle uyumlu değil.

- Dış politikada Türkiye’nin AB açıklama ve kararlarına uyum seviyesi yüzde 9’dan yüzde 5’e düştü.

- Türkiye, Suriye’den ve diğer ülkelerden gelen 3.6 milyon mülteciye ev sahipliği yapma konusundaki kayda değer çabalarını sürdürdü.

Türkiye’nin bölgesinde ve diğer coğrafi alanlardaki etkisine dikkat çeken AB, Kıbrıs konusunda ise bilindik tezlerini yineledi.

VURGU DEĞİŞİKLİĞİ

SON yıllarda AB Komisyonu’nun Türkiye raporlarında en çok kullandığı kelimelerden biri “kötüleşme” oldu. Geçen yılki raporda bu vurguyu 25 kez yapan Brüksel, bu yıl yaklaşım değişikliğine giderek hiç “kötüleşme” demedi. 2023 raporunda 58 kez kullanılan “ilerleme yok” vurgusu bu yılki belgede 53 kez kullanıldı. Belgede, Türkiye’nin sınırlı ilerleme kaydettiği 12, bazı ilerlemeler kaydettiği 23, iyi ilerleme kaydettiği ise 4 kez vurgulandı. Raporda, geçen yıl olduğu gibi, “çok iyi ilerleme” vurgusu yer almadı.