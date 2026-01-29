AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine aldı

Haberin Devamı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından mesaj paylaştı.

Baskının cezasız kalamayacağını belirten Kallas, AB dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladığını bildirdi.

Kallas, bunun kararlı bir adım olduğunu vurgulayarak, "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada Kallas, İran Devrim Muhafızlarının terör listesine alınmasına ilişkin, "Bu onları El Kaide, Hamas ve DEAŞ ile aynı konuma getirecektir. Terörist gibi davranırsanız, terörist gibi muamele görmelisiniz." diye konuşmuştu.

Haberin Devamı

İSRAİL’DEN MEMNUNİYET MESAJI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO) terör listesine almasını "önemli ve tarihi bir karar" şeklinde niteleyerek memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "DMO'nun bölgede istikrarı baltalayan bir numaralı aktör olduğunu" iddia etti. AB dışişleri bakanlarının aldığı kararı "önemli ve tarihi" şeklinde niteleyerek memnuniyetle karşıladıklarını belirten Saar, İsrail'in yıllardır, özellikle de son haftalarda AB'nin bu kararı alması için yoğun şekilde çalıştığını kaydetti.

İsrail Dışişleri Bakanı, DMO'nun terör örgütü olarak tanınmasının Avrupa'daki faaliyetlerini engelleyeceğine ve bunları suç kapsamına alacağına işaret etti.

Bu kararın DMO'ya ve Tahran yönetimine büyük darbe indireceğini ve rejim muhaliflerine bir mesaj olacağını savunan Saar, Tahran yönetiminin meşruiyetinin de güçlü bir darbe aldığını ileri sürdü.

İTALYA’DAN AÇIKLAMA

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütleri listesine alması konusunda siyasi bir konsensüs oluştuğunu, bunun İran ile diyaloğu kesmeleri anlamına gelmediğini söyledi. Tajani, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu.

Haberin Devamı

Bugünkü toplantıda AB'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütleri listesine almasıyla ilgili olarak Tajani, "Devrim Muhafızları'nın terör örgütü olarak tanımlanması konusunda bir siyasi konsensüs oluştu. Son gösteriler sırasında sivillere yönelik baskı nedeniyle yaptırım uygulanacak İranlıların listesi de onaylandı. Ancak bu, (İran'la) diyaloğa devam etmememiz gerektiği anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.