AB ile yeni yol haritası

Geçen yıl diyalog ve işbirliğinden çok gerginliklere sahne olan Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerine 2021’de mümkün olduğunca sorunlardan arındırılmış, karşılıklı çıkar ve anlayışa dayalı bir boyut kazandırılması hedefleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uzun bir aradan sonra Brüksel’e yaptığı yoğun gündemli ziyaret bu açıdan bir başlangıç niteliğindeydi. Çavuşoğlu’nun temasları, beklentileri farklı olsa da, ilişkilerde yeni bir sayfa açılması gerektiği konusunda tarafların hemfikir olduğunu gösterdi. Çavuşoğlu, ilişkilerde atılabilecek somut adımların belirlenmesi için bir yol haritası üzerinde çalışmak üzere mutabık kalındığını söyledi.

‘KARARLILIK VAR’

Brüksel’den ayrılmadan temaslarını değerlendiren Çavuşoğlu, Türkiye’nin kendisine pozitif yaklaşım sergileyen herkesle ilişkilerini en iyi şekilde devam ettirmek istediğini belirterek, “Türkiye her zaman samimidir ve bir söz verirse onu yerine getirir” dedi. AB’ye de rol düştüğü mesajını veren Çavuşoğlu, “Tüm muhataplarımda pozitif yaklaşım ve ilişkileri daha da geliştirme konusunda bir kararlılık gördüm” diye konuştu. Türkiye-AB ilişkilerinin önemli olduğunu herkesin kabul ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Sorunların kısa sürede çözülmeyeceğini herkes biliyor. Bahsettiğim yol haritası üzerinde çalışarak, yol haritasını belirleyerek ve somut adımlar atarak bu süreci kalıcı hale getirme konusunda kararlılık var” dedi.

TARİH BELİRLENİYOR

Temaslar çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e yaptığı ziyaret daveti de ele alındı. Davet kabul edilmiş olsa da ziyaretin ne zaman gerçekleşeceği henüz netleşmedi. AB kanadı, Türkiye tarafından önerilen tarihlere ilişkin değerlendirme yapacak. Bu tarihler uygun olmazsa AB alternatif tarih sunacak.

YAPICI YAKLAŞIM

Türkiye’nin AB’den en önemli beklentisi geçmiş yıllara oranla daha yapıcı bir yaklaşım. Ziyaret, ilişkileri son dönemdeki dış politika ekseninden kurtarıp, AB’nin son dönemde dile getirmemeye özen gösterdiği, katılım eksenine çekme çabasının devreye sokulmasına da fırsat verdi. AB’nin öncelikli beklentileri ise gerilimin düşürülmesi ve bunun kalıcı hale getirilmesi, yapılan olumlu açıklamaların somut ve inandırıcı adımlarla desteklenmesi. İnsan hakları bağlantılı konuları ön planda tutmayı sürdüren AB, Ankara tarafından açıklanacak paketle birlikte Türkiye’nin kapsamlı bir reform sürecine dönmesini umuyor.

‘OYUNLARINI BİLİYORUZ’

AB ile ilişkilerin gerginleşmesinde payı bulunan Yunanistan’ın İyon Denizi’ndeki karasuları hamlesini de değerlendiren Çavuşoğlu, bu ülkenin provokasyona devam ettiğini belirterek, “Ondan sonra gelecekler AB’ye, ‘Bakın Türkler devam ediyor, yaptırım uygulayalım’ diyecekler. Biz bunların oyunlarını biliyoruz” diye konuştu.