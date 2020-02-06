‘AB ile yeni bir sayfa açmanın vakti geldi’

Bakan Çavuşoğlu, AB-Türkiye ilişkilerinin katılım müzakereleri dışındaki konulara indirgenmemesi gerektiğini vurgulayarak, AB’ye katılım sürecinde yeni bir sayfa açma çağrısı yaptı.

BRÜKSEL’E MEKTUP

AB ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle dün bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e ilettiği mektupta, Türkiye’nin AB’ye yönelik vizyonunu net şekilde ortaya koyduğunu belirterek, “Bilhassa katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vaktinin geldiğini düşünüyoruz. AB Konseyi, yüksek düzeyli temas ve diyaloglar ile Ortaklık Konseyi toplantılarını askıya alma kararını gözden geçirmelidir. Dönem Başkanı Hırvatistan’ın da bu konuda yapıcı olduğunu görüyoruz” dedi. Çavuşoğlu şu mesajları verdi:

‘GERGİNLİĞİ AZALTACAK ADIMLAR ATILMALI’

“Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerimiz, Barış Pınarı harekâtı ve Libya konularında AB’nin aldığı kararlar ilişkilerimizi gerdi. Aramızda sorun haline gelen bu konularda iletişimimizi daha da artırmamız lazım. Hidrokarbon faaliyetleri sorunu, sadece Türkiye ile AB arasında bir mesele değildir. Bu, doğu Akdeniz’deki ülkelerin hepsini etkileyen bir meseledir. Burada AB, tarafsız davranırsa, Kıbrıs Türklerinin eşit haklarını garanti altına alacak bir işbirliği mekanizması üzerinde çalışabiliriz. Kıbrıs Türklerinin varlığı inkâr edilmeye devam edilirse, AB’nin bize yönelik atacağı her menfi adıma karşı biz de karşı adım atacağız. O zaman ne oluyor, gerginlik artıyor. Oysa gerginliği azaltacak adımları birlikte atmamız lazım.”