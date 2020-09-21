AB ile kritik hafta

İlişkiler ilk olarak bugün AB dışişleri bakanları tarafından ele alınacak. 24-25 Eylül’de Brüksel’de AB liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan zirve ise ilişkilerin geleceği açısından belirleyici olma potansiyeli taşıyor. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler uzunca bir süredir bıçak sırtında olan ilişkileri daha karmaşık bir hale getirdi. Tablo bir ay öncesine göre daha olumlu ve AB’de diyalog opsiyonunu tercih edenler çoğunlukta olsa da iki toplantıdan çıkacak sonuçları önceden kestirmek oldukça zor.

‘TAVIR DEĞİŞTİRME AMAÇLI’

Her iki toplantıda, AB içinde Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını isteyenler ile diyalog yolunun tercih edilmesini isteyenler arasında bir kez daha kamplaşma yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yunanistan ile diyalog ihtimali yükselirken Güney Kıbrıs Rum Kesimi, yaptırımlar konusunda bastırıyor. Toplantılardan çıkacak sonuçta, karşı cephelerde yer alan Almanya ve Fransa’nın diğer ülkeleri ikna kabiliyetleri etkili olacak. Türkiye’ye nasıl baskı uygulanabileceği ve nasıl diyalog yoluna gidilebileceği masada yer alacak. Üst düzey bir AB yetkilisi yaptırımların cezalandırma değil tavır değiştirmeyi sağlama amaçlı olduğunu belirterek, “Umarım bu yola başvurmayı gerektirmeyecek bir çözüm bulunur” dedi. Aynı yetkili, Türkiye’nin aday ülke olduğunu hatırlatarak, “Bu çok şey ifade ediyor” diye konuştu.