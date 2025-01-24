AB ile gündem yoğun: Ankara’da Fidan-Kallas görüşmesi

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Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, görüşmenin gündeminde Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik süreci, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi öne çıkan başlıklar.

AB ÜYELİĞİ STRATEJİK HEDEF

Bakan Fidan’ın Kallas ile yapacağı görüşmelerde Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği bir stratejik hedef olarak değerlendirdiğinin altını çizmesi ve katılım sürecinin canlandırılması beklentisini vurgulaması bekleniyor. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerine bir an önce başlanması ve vize serbestisi için başlatılan diyalog sürecinin sonuçlandırılması, bu süreçte kolaylaştırıcı önlemler alınması da Ankara’nın gündeme getireceği başlıklar arasında. Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar Türkiye-AB arasında göç konusunda yapılan iş birliğinin de toplantıda ele alınacağını söyledi. Bakan Fidan’ın görüşmede “Göç işbirliğinin adil yük ve sorumluluk paylaşımı temelinde sahadaki gerçeklere göre yenilenmesi gerektiği” mesajını iletmesi bekleniyor.

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SURİYE’DE İŞBİRLİĞİ MESAJI

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından başlayan yeni süreçte istikrarın sağlanması için ülkenin yeniden imarı, Türkiye’nin uluslararası platformlarda gündeme taşıdığı başlıklar arasında yer alıyor. Fidan’ın Kallas ile görüşmesinde de bu konunun altını çizmesi ve “Suriye’nin yeniden imarında Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplumun atacağı adımlarda Türkiye’nin işbirliğine hazır olduğunu ifade etmesi” bekleniyor. Avrupa Birliği, 27 Ocak’ta yapılacak dışişleri bakanları toplantısında Suriye’ye yönelik yaptırımları ele alacak. Bakan Fidan’ın, bu önemli toplantıya günler kala Kallas ile Ankara’da yapacağı görüşmede “Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması” çağrısı yapması bekleniyor. Ayrıca Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve düzenli geri dönüşünü sağlamak için atılabilecek ortak adımlar da bu toplantıda gündeme gelmesi beklenen başlıklar arasında. Bu arada Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile dün bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, bölgesel konular ele alındı. m ANKARA