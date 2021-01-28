AB ile diyalogda fırsat penceremiz var

Geçtiğimiz yılın, Türkiye-AB ilişkilerinin sınadığı zor bir yıl olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Ortadoğu, Kıbrıs, Libya, Suriye ve Kafkasya’da önemli gelişmelerin yaşandığı yoğun bir yıldı. AB, aralık zirvesinde Türkiye’ye elini uzattı ve biz de olumlu yanıt verdik. Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için fırsat penceremiz var” şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, “Türkiye, aday ülke olarak, en yüksek düzeyde kararlılıkla gerçek bir ortaklığa hazır” ifadesini kullandı.

İSTİŞARE TOPLANTISI OLUMLU GEÇTİ

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’yi ziyaret eden İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında da, Yunanistan’la pazartesi günü İstanbul’da yapılan 61’inci istişare toplantısının son derece olumlu bir ortamda geçtiğini söyledi. Konuya ilişkin dünkü değerlendirmesinde Çavuşoğlu, “Bir toplantıda bir sorunu ya da sorunların tamamının çözülmesi beklenemez. Ancak toplantıların başlaması önemliydi.



Amacımız sorunları çözmek, tansiyonu düşürmek. Askerler arasında da güven arttırıcı toplantıların yeniden yapılmış olması gibi diğer mekanizmalar da önemli... Olumlu gündeme devam etmemiz gerekir” dedi, “provokasyonların kimseye faydasının olmayacağını” kaydetti.