AB Gürcistan'da inceleme başlatıyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi AB Dönem Başkanı Fransa, geçen ağustos ayında yaşanan Rusya-Gürcistan çatışmalarını incelemek amacıyla bir heyet oluşturulmasının ve görevlendirilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

Gürcistan'da, 2002-2006 döneminde BM temsilcisi olarak görev yapan İsviçreli Heidi Tagliavini tarafından yönetileceği bildirilen yaklaşık on kişilik AB inceleme heyetinin hukukçu, tarihçi, asker ve insan hakları uzmanlarından oluşacağı ifade edildi.



Heyetin, Rusya-Gürcistan çatışmasının kaynağını ve sürecini inceleyeceği, nedenlerini araştıracağı belirtilirken, bu çalışmalar sırasında Rusya'nın desteğinin görüleceğinin umut edildiği, Güney Osetya ve Abhazya bölgelerinde sağlıklı incelemeler yapılabilmesi için bu desteğin gerekli olduğu kaydedildi.



Abhazya ve Güney Osetya'yı Batı ülkelerinin tepki ve itirazlarına rağmen tanıyan Moskova, bugüne kadar söz konusu bölgelere uluslararası gözlemcilerin girişine izin vermedi.



Oluşturulan AB heyetinin görevini 31 Temmuz 2009 tarihine kadar tamamlamasının planlandığı ancak bu sürenin uzatılabileceği bildirildi.

Heyetin sonuç raporu, ilgili ülkelere, AB Konseyi'ne, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na (AGİT) ve BM'ye sunulacak.

