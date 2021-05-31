AB, göçmenlere karşı harekete geçti: Türkiye - Yunanistan sınırına dijital bariyer örüldü!

Yunan Kathimerini gazetesinde yer alan haber gündeme bomba gibi düştü. Avrupa Birliği'nin göçmenlere karşı 'dijital' sınır projesini hayata geçirdiği ortaya çıktı.

Salgın aylarında sessiz sedasız test edilen sistemle ile Türkiye ve Yunanistan arasındaki 200 kilometrelik sınırdan AB'ye yasadışı yolardan göçmen girişinin engellenmesi amaçlanıyor. Yıl sonuna kadar hayata geçmesi beklenen sistem kapsamında yalan detektörü ve sınır koruma polis botunun da yer aldığı ifade edildi.

Projenin aynı zamanda, otomatik gözetleme ağı ile nehirde ve karada görev yapan devriyelerin projektör ve uzun menzilli akustik cihazları kullanarak göçmenleri sınıra yaklaşmadan caydırması öngörülüyor. Yunan gazetesi haberi 'Avrupa'dan göçmenlere "uzak durun" mesajı' diyerek duyurdu.

Yunanistan, geçtiğimiz aylarda da göçmenlerin sınırdan geçişleri engellemek için ses cihazının ardından toplam 27 km uzunluğundaki çitin inşaatına başlamıştı. Göçmenlere yönelik inşa edilen çitlerin temel atma törenine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in katılacağı bildirilmişti.

Öte yandan ABD-Meksika sınırında yer alan beton duvarın bir benzeri olan yeni bir çelik duvar, Yunanistan ve Türkiye’yi ayıran Meriç Nehri boyunca yaygın olarak kullanılan geçiş noktalarını kapatıyor. Yakındaki gözlem kulelerine uzun menzilli kameralar, gece görüşü ve çoklu sensörler takılıyor. Ardından elde edilen veriler, yapay zeka analizi kullanılarak şüpheli hareketleri işaretlemek için kontrol merkezlerine gönderiliyor. Bölgenin sınır koruma şefi Dimonsthenis Kamargios, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada 'Neler olduğunu anlayabilmemiz için sınırın 'önünde' bir sınırımız daha olacak' ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği proje için 2015-16 yılları süresince Suriye, Irak ve Afganistan'dan kaçarak Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenleri durdurmak amacıyla geliştirilen proje için teknoloji şirketi araştırmalarına 3 milyar euro harcadı.

Yunanistan-Türkiye sınırında inşa edilen otomatik gözetim ağı, projektörler ve uzun menzilli akustik cihazlar kullanarak nehir ve kara devriyeleriyle kaçak göçmenleri erken tespit etmeyi ve geçişlerinden caydırmayı amaçlıyor. Kamargios, ağın temel unsurlarının yıl sonunda başlatılacağını ifade ederek, “Görevimiz göçmenlerin ülkeye yasa dışı girişlerini engellemek. Bunu yapmak için modern ekipmanlara ve araçlara ihtiyacımız var" dedi.

Türkiye Yunanistan arasındaki dijital bariyerde ayrıca avuç içi tarayıcıları araçları da bulunuyor. Böylelikle kişilerin elindeki benzersiz çizgiler kaydedilerek biyometrik veri olarak kaydediliyor ve sınır bölgelerine yakın yerlerde saklanan insanların ortaya çıkarılması sağlanıyor.

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