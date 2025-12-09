×
AB göç şartlarını zorlaştırıyor

Güncelleme Tarihi:

#AB Göç Politikası#Sığınmacı Hakları#Avrupa Birliği
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2025 07:00

Avrupa Birliği ülkeleri düzensiz göçü, sığınma hakkını zorlaştıran, sınır dışı etmeyi ise kolaylaştıran yeni tedbirler üzerine uzlaşmaya vardı.

AVRUPA Birliği ülkeleri, iç siyasette özellikle aşırı sağ tarafından sıkça koz olarak kullanılan göç politikalarını sıkılaştırıcı adımları yoğunlaştırmaya devam ediyor. AB içişleri ve adalet bakanları tarafından onaylanan yeni politikalarla göçün hızının kesilmesi, kurallara uymayanların hızla sınır dışı edilmesi ve sığınma başvurularının birlik toprakları dışında alınması hedefleniyor. Güvenli üçüncü ülkeler listesine yönelik uygulama kapsamı da genişletiliyor. Türkiye de sığınma başvurularının kolaylıkla kabul edilmeyeceği ülkeler arasında yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta imzaladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde, Avrupa’nın aralarında göçün de olduğu mevcut politikalarının sürmesi halinde kıtanın “20 yıl ya da daha kısa sürede tanınmaz hale geleceği” uyarısı yer alıyordu. AB, göç kurallarını sıkılaştırmak için yıllardır müzakere yürütüyor. Yeni kurallar arasında öne çıkanlar şunlar:

Dayanışma havuzu oluşturuluyor. Yüksek göç baskısı altında olmayan ülkelerin yer alacağı havuzdaki ülkeler, göçmenlerin yeniden yerleştirilmesine katkı sağlayacak ya da diğer ülkelerin göçmenleri kabulü için mali yardımda bulunacak. 2026 için belirlenen hedef 21 bin yeniden yerleştirme ve 420 milyon Euro tutarında mali destek.

AB sınırları dışında sığınma başvuru merkezleri oluşturulacak. Başvuruları reddedilenlerin hızla sınır dışı edilebileceği geri dönüş merkezleri kurulacak.

TÜRKİYE GÜVENLİ ÜLKE LİSTESİNDE

AB, güvenli üçüncü ülke listesine ilişkin uygulama kapsamını genişletiyor. Güvenli üçüncü ülke listesi, AB ülkelerinin bu ülkelerden yapılan sığınma başvurularını reddetmesine olanak tanıyor. AB, Bangladeş, Fas, Hindistan, Kolombiya, Kosova, Mısır ve Tunus’un Birlik düzeyinde güvenli üçüncü ülke olarak tanınmasına karar verdi. AB adayı ülkeler de otomatik olarak güvenli ülke olarak kabul ediliyor. Türkiye de bu ülkelerden olduğu için sığınma başvuruları isitisnai durumlar dışında reddedilecek.

Avrupa Birliği’nin yeni kuralları sığınma başvuruları reddedilen kişilerin üçüncü ülkelere yollanmasına da olanak veriyor.

