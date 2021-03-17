AB göç mutabakatı yükümlülüklerini yerine getirmedi

Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok’la Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Çavuşoğlu, “Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı en ciddi tehditte bile AB stratejik önemini biliyoruz dediği Türkiye’yi o zaman yalnız bıraktı” diye konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye-AB arasındaki müzakerelerin siyasi saiklerle durduğuna işaret ederek “Elimizde bir tek göç mutabakatı kaldı. Türkiye bu mutabakat bağlamında tüm yükümlülüklerini yerine getirdi. AB ise getirmedi, getiremedi, getirmek istemedi” dedi. Son bir yıldır yaşanan krizlerde AB’nin Türkiye’ye karşı AB üyelerinin haksız politikalarını desteklediğine işaret eden Çavuşoğlu, “Türkiye-AB ilişkilerinin mesafe katedebilmesi için geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, AB’nin samimi, stratejik davranması gerekiyor” dedi.

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