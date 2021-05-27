AB evden çalışmaya devam edecek

Brüksel’de 50 binada faaliyet gösteren AB Komisyonu, önümüzdeki on yılda bu binaların sayısını yarı yarıya düşürme kararı aldı. Komisyon’un kararının ardında öncelikli iki hedef var. İlki çevreye olumsuz katkının düşürülmesi, ikincisi ise daha dijital bir yapı oluşturulması. Bu adımın AB Komisyonu’nun bütçesine de olumlu yansıması bekleniyor. Komisyon’un bütçeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, personelin yüzde 90’ından fazlasının iki üç gün uzaktan çalışma taraftarı olduğunu söyledi. AB Komisyonu’nun mevcut binalarının toplam ofis alanı 780 bin metrekare düzeyinde.

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