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Dünya
Güven ÖZALP/BRÜKSEL
Haber Giriş: 27.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AB evden çalışmaya devam edecek

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AB evden çalışmaya devam edecek

PANDEMİ sırasında evden çalışmayı ön plana çıkaran ve ofislerinde çok az sayıda personel bırakan Avrupa Birliği Komisyonu, bu uygulamayı salgın sonrasında da sürdürme niyetinde.

Brüksel’de 50 binada faaliyet gösteren AB Komisyonu, önümüzdeki on yılda bu binaların sayısını yarı yarıya düşürme kararı aldı. Komisyon’un kararının ardında öncelikli iki hedef var. İlki çevreye olumsuz katkının düşürülmesi, ikincisi ise daha dijital bir yapı oluşturulması. Bu adımın AB Komisyonu’nun bütçesine de olumlu yansıması bekleniyor. Komisyon’un bütçeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, personelin yüzde 90’ından fazlasının iki üç gün uzaktan çalışma taraftarı olduğunu söyledi. AB Komisyonu’nun mevcut binalarının toplam ofis alanı 780 bin metrekare düzeyinde. 

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