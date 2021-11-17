AB, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalardan kaygılı

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, iki ülke sınırında can kayıplarına da neden olan çatışmalardan endişe duyulduğu belirtildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda durumu görüştüğü aktarılan açıklamada, Michel'in gerginliğin düşürülmesi ve ateşkese uyulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin Ermenistan ve Azerbaycan'a itidal göstermesi, sahadaki kuvvetlerini birbirinden uzaklaştırmaları ve daha önce imzalanan üçlü anlaşmalara saygı göstermesi, sınır belirleme çalışmaları dahil olmak üzere sorunlara kapsamlı çözüm için müzakereleri sürdürmeleri çağrısı yer aldı.

Ermenistan ordusu, sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla dün Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı.

Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatarak Ermenistan'ın saldırılarını önlemişti. Çatışmalarda 7 Azerbaycan askeri şehit olmuştu.

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Rusya'nın devreye girmesiyle çatışmalar durmuş, ateşkes ilan edilmişti.